Сборная Украины определила составы на женскую и мужскую эстафеты чемпионата мира-2025 по биатлону

Сборная Украины определилась с составами на женскую и мужскую эстафеты чемпионата мира по биатлону-2025, который проходит в швейцарском Ленцер[айде.

Как стало известно Суспільне Спорт, женскую эстафету украинская команда побежит в таком составе: Кристина Дмитренко – Юлия Джима – Елена Городная – Анастасия Меркушина.

По информации Суспільне Спорт, четверка "сине-желтых" на мужскую эстафету будет выглядеть так: Антон Дудченко – Виталий Мандзын – Тарас Лесюк – Дмитрий Пидручный.

Обе гонки состоятся в субботу, 22 февраля. Женская эстафета начнется в 13:05, а мужская – в 16:05 по киевскому времени.

ЧМ-2025 по биатлону завершится в воскресенье, 23 февраля, масс-стартами.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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