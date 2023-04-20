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Сборная Украины определилась с местом проведения первого "домашнего" матча отбора на Евро-2024

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Сборная Украины определилась с местом проведения первого "домашнего" матча отбора на Евро-2024

Сборная Украины по футболу / Фото: Associated Press

"Сине-желтые" примут команду Мальты в Словакии.

Стало известно, где состоится матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 между сборными Украины и Мальты.

Первую "домашнюю" игру в отборе на чемпионат Европы наша сборная проведет в словацкой Трнаве, сообщает официальный сайт УАФ.

Команды сыграют на стадионе Антона Малатинского, который способен вместить на своих трибунах чуть более 19 тысяч зрителей.

Поединок Украина – Мальта запланирован на 19 июня, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину наша футбольная сборная вынуждена играть номинально домашние матчи за рубежом. Аналогичная ситуация и с поединками украинских клубов в еврокубках.

Отметим, что в этом году "сине-желтые" уже провели один официальный матч. На старте отбора к Евро-2024 подопечные Руслана Ротаня проиграли Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В своем следующем поединке отбора на континентальное первенство сборная Украины 16 июня в гостях сыграет с Северной Македонией.

  • В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
  • Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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Дата публикации
Просмотры
309
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