Сборная Украины определилась с местом проведения следующего матча в отборе на Евро-2024

Стало известно, где состоится матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонией.

Как сообщает официальный сайт УАФ, поединок Украина – Северная Македония будет сыгран 14 октября в чешской столице Праге на стадионе футбольного клуба "Спарта", который может вместить около 19 тысяч зрителей.

Встреча Украина – Северная Македония начнется в 16:00 по киевскому времени.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину все наши клубы и сборные вынуждены играть номинально домашние матчи за границей. Так, в предыдущих поединках отбора на Евро-2024 "сине-желтые" принимали Мальту в словацкой Трнаве, а команду Англии – в польском Вроцлаве.

После матча с Северной Македонией команда Сергея Реброва 17 октября на выезде сыграет с Мальтой в 8-м туре квалификации Евро-2024.

Завершит групповой этап отбора на континентальное первенство сборная Украины 20 ноября номинально домашним матчем против Италии.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирное положение

По итогам шести туров сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.

Таблица группы С (после шести туров)

Таблица группы С (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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