Сборная Украины определилась с составами на смешанные эстафеты этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

Сборная Украины определилась с составами на одиночную и классическую смешанные эстафеты восьмого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25, который проходит в словенской Поклюке.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Сингл-микст за украинскую команду побегут Кристина Дмитренко и Дмитрий Пидручный.

В классической смешанной эстафете нашу страну представят Александра Меркушина, Елена Городная, Антон Дудченко и Виталий Мандзын.

Одиночная и классическая смешанные эстафеты состоятся в воскресенье, 16 марта. Начало гонок – в 13:05 и 15:50 по киевскому времени соответственно. Ими закроется этап в Поклюке.

Завершится текущий биатлонный сезон последним этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 21-23 марта.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Биатлон: результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Поклюке

Биатлон: результаты женского масс-старта на этапе Кубка мира в Поклюке

Биатлон: результаты мужской короткой индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке

Биатлон: результаты женской короткой индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке