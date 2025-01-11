Сборная Украины определилась с составами на смешанные эстафеты на Кубке мира по биатлону в Оберхофе

Сборная Украины объявила склады на одиночную и классическую смешанные эстафеты на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в немецком Оберхофе.

Сингл-микст: Антон Дудченко, Ирина Петренко.

Смешанная эстафета: Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Елена Городная, Кристина Дмитренко.

Обе гонки состоятся в воскресенье, 12 января. Сингл-микст начнется в 13:20, а классическая смешанная эстафета – в 15:30 по Киеву.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Пидручный второй раз подряд финишировал в цветочной церемонии на Кубке мира по биатлону в Оберхофе

Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

Пидручный финишировал в шаге от пьедестала в спринте на Кубке мира по биатлону в Оберхофе: результаты