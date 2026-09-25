Сборная Украины определилась с заявкой на матч Лиги наций против Венгрии

Сборная Украины по футболу / © УАФ

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Сборная Украины по футболу определилась с заявкой на матч первого тура Лиги наций-2026/27 против Венгрии.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

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В заявку вошли 23 футболиста. Вне состава остались сразу семь игроков: защитники Богдан Михайличенко и Тарас Михавко, полузащитники Николай Шапаренко, Иван Варфоломеев, Александр Пихаленок и Владислав Велетень, а также форвард Роман Яремчук.

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Заявка сборной Украины на матч против Венгрии

Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык

Защитники: Илья Крупский, Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Александр Драмбаев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко

Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Максим Хлань, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина

Форварды: Игорь Краснопир, Владислав Ванат, Даниил Сикан, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Матвей Пономаренко

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Матч Венгрия — Украина состоится в пятницу, 25 сентября, в венгерском Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Венгрия — Украина.

Напомним, что новый сезон Лиги наций сборная Украины проведет в Дивизионе B, где ее соперниками в группе 2 станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. "Сине-желтые" проведут по два матча против каждого из соперников — дома и на выезде.

Это будут первые официальные поединки украинской сборной под руководством Андреа Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва

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Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сделала два вынужденных изменения в составе на матчи Лиги наций.

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