Сборная Украины определилась с заявкой на матч с Азербайджаном в отборе к ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Реклама

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определил заявку "сине-желтых" на предстоящий матч против Азербайджана в групповом этапе квалификации к чемпионату мира-2026.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в нее в том числе вошел полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк, который пропустил предыдущий поединок с Исландией из-за повреждения.

По сравнению с игрой против исландцев в составе сборной Украины произошло одно изменение: Ярмолюк попал в заявку вместо полузащитника португальской "Бенфики" Георгия Судакова, который покинул расположение национальной команды в связи с травмой.

Реклама

Заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко

Полузащитники: Владимир Бражко, Руслан Малиновский, Алексей Гуцуляк, Николай Шапаренко, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Владислав Велетень, Иван Калюжный, Егор Ярмолюк

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик

Реклама

Поединок Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября, в польском Кракове на стадионе "Краковия". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Азербайджан.

В предыдущих матчах отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и выиграла Исландию (5:3).

После трех туров туров сборная Украины с 4 очками занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 9 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (3 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Реклама

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Напомним, победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.