Сборная Украины по футболу / © Associated Press

Сборная Украины определилась с заявкой на товарищеский матч против Албании.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Вне состава остались три игрока: форвард Владислав Ванат, полузащитник Олег Очеретько и защитник Борис Крушинский.

Заявка сборной Украины на матч против Албании

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Руслан Нещерет ("Динамо").

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон, Англия), Александр Тымчик ("Динамо"), Эдуард Сарапий, Богдан Михайличенко (оба — "Полесье").

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все — "Динамо"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция).

Нападающие: Роман Яремчук ("Лион", Франция), Матвей Пономаренко ("Динамо").

Матч Украина — Албания состоится во вторник, 31 марта, на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти в финальный турнир чемпионата мира-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Реброва проиграла Швеции (1:3).

Ранее сообщалось, что Ребров ответил, покинет ли сборную Украины после матча с Албанией.