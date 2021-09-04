Сборная Украины опустилась на 3-е место в группе отбора ЧМ-2022: после победы Финляндии над Казахстаном

Сборная Украины опустилась на 3-е место в группе отбора ЧМ-2022: после победы Финляндии над Казахстаном

"Сине-желтые" уже сегодня могут вернуться на 2-ю позицию.

Сборная Финляндии нанесла поражение национальной команде Казахстана в домашнем матче 5-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе "Олимпийский" в Хельсинки завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в игре был забит во втором тайме. На 60-й минуте Йоэль Похьянпало точным ударом головой замкнул навес от Йере Уронена и принес своей команде победу.

Казахстанцы повторить свой подвиг, который они сотворили в матче со сборной Украины тремя днями ранее, когда ушли от поражения на последних секундах, уже не смогли.

После трех матчей отбора ЧМ-2022 в активе финской сборной 5 очков. Она опередила Украину (4 балла в 4 поединках) и вышла на 2-е место в группе D.

В активе Казахстана два очка в четырех встречах и 5-е место.

Свой следующий матч финны проведут в гостях против сборной Франции 7 сентября. Казахстан в этот же день также на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной.

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