Сборная Украины опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА
"Сине-желтые" пропустили вперед Нигерию и Алжир.
Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских сборных. В нем команда Украины занимает 30-е место.
Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.
По сравнению с предыдущим рейтингом, команда Сергея Реброва опустилась на две позиции, пропустив вперед Нигерию и Алжир.
Лидером рейтинга ФИФА остается Испания. Аргентина продолжает занимать второе место, Франция сохранила третью ступеньку.
В топ-10 поднялась сборная Марокко, которая дошла до финала Кубка африканских наций. Покинула первую десятку Хорватия.
Рейтинг сборных ФИФА на 19 января 2026 года
1. Испания – 1877.18 баллов
2. Аргентина – 1873.33
3. Франция – 1870
4. Англия - 1834.12
5. Бразилия – 1760.46
6. Португалия – 1760.38
7. Нидерланды – 1756.27
8. Марокко – 1736.57
9. Бельгия – 1730.71
10. Германия – 1724.15
…
29. Канада – 1559.15
30. Украина – 1557.47
31. Египет – 1556.71
Напомним, в конце марта сборная Украины поборется в плей-офф отбора чемпионата мира-2026. В полуфинале подопечные Реброва 26 марта 2026 года сыграют против Швеции. Номинально домашний для нашей команды поединок состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.
В случае победы над шведами сборная Украины на этой же арене в финале плей-офф 31 марта 2026 года сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.
Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.