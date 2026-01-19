Сборная Украины опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских сборных. В нем команда Украины занимает 30-е место.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.

По сравнению с предыдущим рейтингом, команда Сергея Реброва опустилась на две позиции, пропустив вперед Нигерию и Алжир.

Лидером рейтинга ФИФА остается Испания. Аргентина продолжает занимать второе место, Франция сохранила третью ступеньку.

В топ-10 поднялась сборная Марокко, которая дошла до финала Кубка африканских наций. Покинула первую десятку Хорватия.

Рейтинг сборных ФИФА на 19 января 2026 года

1. Испания – 1877.18 баллов

2. Аргентина – 1873.33

3. Франция – 1870

4. Англия - 1834.12

5. Бразилия – 1760.46

6. Португалия – 1760.38

7. Нидерланды – 1756.27

8. Марокко – 1736.57

9. Бельгия – 1730.71

10. Германия – 1724.15

…

29. Канада – 1559.15

30. Украина – 1557.47

31. Египет – 1556.71

Напомним, в конце марта сборная Украины поборется в плей-офф отбора чемпионата мира-2026. В полуфинале подопечные Реброва 26 марта 2026 года сыграют против Швеции. Номинально домашний для нашей команды поединок состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.

В случае победы над шведами сборная Украины на этой же арене в финале плей-офф 31 марта 2026 года сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.