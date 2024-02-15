Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА – на каком месте "сине-желтые"

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских сборных. Сборная Украины занимает в нем 24-е место.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.

Команда Сергея Реброва опустилась на две строчки по сравнению с предыдущим рейтингом, опубликованным в декабре 2023 года.

Последний раз "сине-желтые" выходили на поле еще в ноябре прошлого года, когда в заключительном туре группового этапа отбора на Евро-2024 сыграли вничью с Италией (0:0) и не сумели напрямую выйти на континентальное первенство.

Однако на позицию Украины в обновленном рейтинге ФИФА повлияли результаты недавнего Кубка Азии. По итогам этого турнира подопечных Реброва (1553,35 балла) обошли в мировой классификации Южная Корея (1566,21 балла) и Австралия (1554,82 балла).

Отметим, что следующий соперник украинцев в плей-офф отбора к Евро-2024 – сборная Боснии и Герцеговины – также потеряла две позиции и теперь занимает 71-е место в рейтинге ФИФА.

В топ-10 мировой классификации изменений не произошло. По-прежнему лидирует Аргентина, которая является действующим чемпионом мира. Следом за ней расположились Франция и Англия.

Рейтинг сборных ФИФА на 15 февраля 2024 года (топ-10)

1. Аргентина – 1855,20

2. Франция – 1845,44

3. Англия – 1800,05

4. Бельгия – 1798,46

5. Бразилия – 1784,09

6. Нидерланды – 1745,48

7. Португалия – 1745,06

8. Испания – 1732,64

9. Италия – 1718,82

10. Хорватия – 1717,57

…

24. Украина – 1553,35

Напомним, полуфинал плей-офф отбора на ЧЕ-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта на поле соперника нашей команды. Если украинцы выиграют этот матч, то в финале 26 марта разыграют путевку на чемпионат Европы с победителем пары Израиль – Исландия, где будут уже номинальным хозяином.

В случае выхода в финальный турнир Евро-2024 команда Реброва сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года будут принимать 10 городов Германии.

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