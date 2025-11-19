- Дата публикации
Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА после матчей отбора ЧМ-2026 с Францией и Исландией
Команда Сергея Реброва находится на 28-м месте в рейтинге ФИФА.
Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных. В нем команда Украины занимает 28-е место.
Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА .
По сравнению с предыдущим рейтингом ФИФА, команда Сергея Реброва опустилась на одну позицию, пропустив перед собой Канаду.
В ноябре сборная Украины провела заключительные матчи группового этапа отбора на чемпионат мира 2026: разгромно проиграла Франции (0:4) и победила Исландию (2:0).
Лидером рейтинга ФИФА остается Испания. Аргентина продолжает занимать второе место, Франция сохранила третью ступеньку. Англия удерживает четвертую позицию, а замыкает топ-5 Бразилия, которая обошла Португалию и Нидерланды.
Рейтинг сборных ФИФА на 19 ноября 2025 года
1. Испания – 1877.18 балла
2. Аргентина – 1873.33
3. Франция – 1870
4. Англия – 1834.12
5. Бразилия – 1760.46 (+2 позиции)
6. Португалия – 1760.38 (-1)
7. Нидерланды – 1756.27 (-1)
8. Бельгия – 1730.71
9. Германия – 1724.15 (+1)
10. Хорватия – 1716.88 (+1)
…
27. Канада – 1559.15 (+1)
28. Украина – 1557.47 (-1)
29. Норвегия – 1553.14
Сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).
Заняв второе место в своей группе, сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2026, где уже знает всех возможных соперников.
Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
