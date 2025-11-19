Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА после матчей отбора ЧМ-2026 с Францией и Исландией

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Реклама

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных. В нем команда Украины занимает 28-е место.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА .

По сравнению с предыдущим рейтингом ФИФА, команда Сергея Реброва опустилась на одну позицию, пропустив перед собой Канаду.

Реклама

В ноябре сборная Украины провела заключительные матчи группового этапа отбора на чемпионат мира 2026: разгромно проиграла Франции (0:4) и победила Исландию (2:0).

Лидером рейтинга ФИФА остается Испания. Аргентина продолжает занимать второе место, Франция сохранила третью ступеньку. Англия удерживает четвертую позицию, а замыкает топ-5 Бразилия, которая обошла Португалию и Нидерланды.

Рейтинг сборных ФИФА на 19 ноября 2025 года

1. Испания – 1877.18 балла

2. Аргентина – 1873.33

Реклама

3. Франция – 1870

4. Англия – 1834.12

5. Бразилия – 1760.46 (+2 позиции)

6. Португалия – 1760.38 (-1)

Реклама

7. Нидерланды – 1756.27 (-1)

8. Бельгия – 1730.71

9. Германия – 1724.15 (+1)

10. Хорватия – 1716.88 (+1)

Реклама

…

27. Канада – 1559.15 (+1)

28. Украина – 1557.47 (-1)

29. Норвегия – 1553.14

Реклама

Сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заняв второе место в своей группе, сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2026, где уже знает всех возможных соперников.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Реклама

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко отреагировал на победу Украины над Исландией и выход в плей-офф отбора ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что опубликовано видео эмоциональной речи Реброва в раздевалке сборной Украины после матча с Исландией.

Кроме того, Ребров рассказал, благодаря чему Украина победила Исландию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026.

Напомним, два основных футболиста сборной Украины пропустят полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026.