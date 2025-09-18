- Дата публикации
Проспорт
- Проспорт
Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА после стартовых матчей отбора на ЧМ-2026
"Сине-желтые" потеряли две позиции, пропустив вперед Канаду и Турцию.
Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала новый рейтинг мужских национальных сборных. В нем команда Украины находится на 28-м месте.
Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.
По сравнению с предыдущим рейтингом ФИФА, команда Сергея Реброва потеряла две позиции, пропустив вперед Канаду и Турцию.
В сентябре "сине-желтые" стартовали в отборе к чемпионату мира-2026. Сборная Украины проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).
Лидером рейтинга ФИФА стала Испания, во второе место вышла Франция. Аргентина, которая является действующим чемпионом мира, опустилась с первой на третью строчку.
Рейтинг сборных ФИФА на 18 сентября 2025 года
1. Испания – 1875.37 балла (+1 позиция)
2. Франция – 1870.92 (+1)
3. Аргентина – 1870.32 (-2)
4. Англия – 1820.44
5. Португалия – 1779.55 (+1)
6. Бразилия – 1761.6 (-1)
7. Нидерланды – 1754.17
8. Бельгия – 1739.54
9. Хорватия – 1714.2 (+1)
10. Италия – 1707.06 (+1)
…
27. Турция – 1555.72
28. Украина – 1543.06 (-2)
29. Панама – 1529.71 (+1)
После двух туров сборная Украины с одним очком располагается на третьей позиции в своей группе отбора на ЧМ-2026, опережая Азербайджан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует с 6 баллами Франция, на втором месте идет Исландия (3 пункта).
Следующий матч в квалификации на мировое первенство "сине-желтые" проведут 10 октября на выезде с Исландией, после чего 13 октября будут принимать Азербайджан.
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.