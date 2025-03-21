Сборная Украины осталась без двух игроков перед ответным матчем с Бельгией в плей-офф Лиги наций

Защитники Ефим Конопля и Алексей Сыч не помогут сборной Украины в ответном матче против Бельгии в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) в официальном Telegram-канале.

Конопля и Сыч травмировались в первой встрече против бельгийцев, которая завершилась волевой победой команды Сергея Реброва со счетом 3:1. Оба игрока уже покинули расположение национальной команды.

Ранее пресс-служба львовских "Карпат", цвета которых Сыч защищает на клубном уровне, сообщила детали травмы Алексея и ориентировочный срок, на который он выбыл.

Ответный матч между Бельгией и Украиной состоится в воскресенье, 23 марта, в бельгийском городе Генк. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Ранее сообщалось, что Ребров назвал переломный момент матча Украина – Бельгия.

На победу национальной команды над Бельгией также отреагировал экс-тренер "сине-желтых", а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

Кроме того, причину поражения от Украины назвал главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия.

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