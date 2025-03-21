Сборная Украины осталась без двух игроков перед ответным матчем с Бельгией в плей-офф Лиги наций

Из-за травм расположение национальной команды покинули Ефим Конопля и Алексей Сыч.
Защитники Ефим Конопля и Алексей Сыч не помогут сборной Украины в ответном матче против Бельгии в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) в официальном Telegram-канале.
Конопля и Сыч травмировались в первой встрече против бельгийцев, которая завершилась волевой победой команды Сергея Реброва со счетом 3:1. Оба игрока уже покинули расположение национальной команды.
Ранее пресс-служба львовских "Карпат", цвета которых Сыч защищает на клубном уровне, сообщила детали травмы Алексея и ориентировочный срок, на который он выбыл.
Ответный матч между Бельгией и Украиной состоится в воскресенье, 23 марта, в бельгийском городе Генк. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.
Ранее сообщалось, что Ребров назвал переломный момент матча Украина – Бельгия.
На победу национальной команды над Бельгией также отреагировал экс-тренер "сине-желтых", а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.
Кроме того, причину поражения от Украины назвал главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия.
Читайте также:
Бельгия – Украина: где и когда смотреть решающий матч за элиту Лиги наций
"Это недопустимо": Лукаку прокомментировал поражение Бельгии от Украины в плей-офф Лиги наций
Зинченко прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций