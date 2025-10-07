Сборная Украины осталась без еще одного игрока на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026

Александр Тымчик / © Associated Press

Сборная Украины по футболу понесла еще одну кадровую потерю перед октябрьскими матчами квалификации к чемпионату мира-2026 против Исландии и Азербайджана.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик покинул расположение национальной команды из-за повреждения, которое получил во время выступлений за свой клуб.

Ранее сообщалось, что октябрьские матчи "сине-желтых" из-за травмы пропустит полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков. Вместо него в лагерь украинской сборной был довызван дебютант – полузащитник житомирского "Полесья" Владислав Велетень.

Также полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Очеретько заменил в заявке хавбека турецкого "Трабзонспора" Александра Зубкова, который получил травму.

Команда Сергея Реброва 10 октября на выезде сыграет с Исландией, после чего 13 октября будет принимать Азербайджан.

После двух туров сборная Украины с одним очком располагается на третьей позиции в своей группе отбора на ЧМ-2026, опережая Азербайджан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует с 6 баллами Франция, на втором месте идет Исландия (3 пункта).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Напомним, в стартовых матчах отбора в чемпионат мира-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).