Сборная Украины осталась без одного футболиста перед матчем с Албанией
Борис Крушинский не поможет "сине-желтым" в контрольной игре против албанцев.
Сборная Украины понесла кадровую потерю перед товарищеским матчем против Албании . Расположение национальной команды покинул защитник житомирского "Полесья" Борис Крушинский.
23-летний футболист покинул лагерь "сине-желтых" после прохождения углубленного медицинского обследования, сообщает официальный сайт УАФ.
В настоящее время подопечные Сергея Реброва продолжают подготовку на учебно-тренировочном сборе в испанском Бенидорме.
Отметим, что из-за повреждения Крушинский не смог помочь сборной Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 против Швеции, который завершился поражением команды Реброва со счетом 1:3.
Поединок Украина — Албания состоится во вторник, 31 марта, на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.
