Сборная Украины осталась без одного футболиста перед матчем с Албанией

Борис Крушинский / © УАФ

Сборная Украины понесла кадровую потерю перед товарищеским матчем против Албании . Расположение национальной команды покинул защитник житомирского "Полесья" Борис Крушинский.

23-летний футболист покинул лагерь "сине-желтых" после прохождения углубленного медицинского обследования, сообщает официальный сайт УАФ.

В настоящее время подопечные Сергея Реброва продолжают подготовку на учебно-тренировочном сборе в испанском Бенидорме.

Отметим, что из-за повреждения Крушинский не смог помочь сборной Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 против Швеции, который завершился поражением команды Реброва со счетом 1:3.

Поединок Украина — Албания состоится во вторник, 31 марта, на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Ребров прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции и невыход на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что Андрей Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции и непопадание на Мундиаль.