Сборная Украины осталась без спарринг-партнеров перед решающими матчами за выход на ЧМ-2022

Сборная Украины осталась без спарринг-партнеров перед решающими матчами за выход на ЧМ-2022

Сборная Украины больше не будет проводить товарищеские матчи перед стыковой встречей отбора ЧМ-2022 с Шотландией, которая состоится 1 июня.

"Сине-желтые" уже отыграли товарищеские поединки с "Боруссией" М, "Эмполи" и "Риекой". Также запланирована встреча со сборной Конго, однако она не состоится.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Александр Петраков.

"К сожалению, контрольной игры не будет. Не удалось найти оппонента, который бы подошел нам для подготовки и был готов сыграть в нужные нам даты — 22—23 или 26 мая. Прежде всего, хочу отметить, что УАФ совместно с УЕФА совершили, без преувеличения, титаническую работу по спаррингам.Во время, когда завершаются клубные чемпионаты, а сборные еще не собрались, найти спарринг-партнера, который подошел бы для отработки необходимой тактической схемы на игру с шотландцами, крайне сложно. с предложением относительно поединка в большинство известных клубов Европы, но они отказались в силу своих обстоятельств.Уже фактически договорились о товарищеском матче 26 мая с Демократической Республикой Конго, однако африканцы отказались в последний момент по только им известным причинам", — цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Тренер добавил, что рассматривалась возможность провести контрольные матчи с двумя клубами Сегунды, а также на искусственном поле со сборной Литвы, однако украинская сторона отклонила эти предложения.

Петраков отметил, что сейчас более целесообразно будет провести внутренний спарринг в рамках команды.

"Поделим сборную на два состава, сыграем в тренировочном центре Футбольного союза Словении, где мы готовимся более трех недель, на уже хорошо знакомом нам поле, без лишних переездов и изменения климата. В нынешней ситуации это единственный приемлемый вариант", — подчеркнул он.

Напомним, что главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк за неделю перед матчем против Украины рассказал о своих ожиданиях и эмоциях от игры против "сине-желтых".

Матч Шотландия – Украина состоится на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Читайте также:

Сборная Шотландии объявила состав на матч с Украиной в плей-офф отбора ЧМ-2022

Впервые с арбитрами-женщинами, но без украинок: определился список судей на ЧМ-2022

"В а**е от этого": известный украинский комментатор разнес Петракова из-за его слов на пресс-конференции