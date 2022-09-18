Сборная Украины остановилась в четвертьфинале на дебютном для себя Чемпионате мира по сокке

Мужская сборная Украины не смогла пробиться в полуфинал Чемпионата мира-2022 по сокке, который проходит в Будапеште.

В поединке 1/4 финала украинская сборная уступила команде Германии со счетом 3:8 .

Украина - Германия 3:8

Голы: Уруцкий, 10, Шайдюк, 25, Гребенюк, 40 - Кюле, 5, 37, 40, Медиавилья, 6, Марканыч, 22 (аг), Ханке, 30, Зайнше, 38, 40.

Таким образом, сборная Украины завершила выступления на дебютном для себя Чемпионате мира по сокке. На групповом этапе "сине-желтые" одержали сверхубедительную победу над Тунисом со счетом 11:1, сыграли вничью с португальцами - 2:2, разбили Аргентину (11:0) и уверенно обыграли Англию (7:1).

В первом в своей истории матче плей-офф на планетарном первенстве украинцы одолели команду Словении - 2:0. К сожалению, следующий барьер наша команда не смогла преодолеть, проиграв немцам.

Отметим, что Socca - разновидность мини-футбола, где играют команды в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут. От мини-футбола отличается количеством игроков и размером поля.

Нынешний ЧМ-2022 в Будапеште - третий в истории этого вида спорта, и его пропускает действующий чемпион - команду РФ отстранили от турнира из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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