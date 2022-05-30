Сборная Украины отправилась в Шотландию на полуфинальный стыковой матч отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины отправилась в Шотландию на полуфинальный стыковой матч отбора на ЧМ-2022

Национальная команда Украины улетела в Глазго, где 1 июня сыграет полуфинальный поединок квалификации на Чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков взял с собой на сверхважный матч всех 25 игроков, присутствовавших на сборе в Словении.

Как сообщает официальный сайт УАФ, вратарь Андрей Лунин, который 28 мая выиграл с мадридским "Реалом" Лигу чемпионов, присоединится к национальной команде уже в Глазго.

На ближайшие трое суток украинская сборная поселится в отеле Crowne Plaza, где "сине-желтые" жили прошлым летом во время Евро-2020.

Во вторник, 31 мая, украинцы проведут официальную предматчевую тренировку на "Хэмпден Парк", а перед этим состоится традиционная пресс-конференция с участием Петракова и одного из его подопечных.

Список игроков сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов (Шахтер), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все - Динамо), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба - Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба - Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - Динамо), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош).

Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика), Данило Сикан (Ганза).

Матч Шотландия - Украина состоится в среду, 1 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

Победитель одноматчевого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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