Сборная Украины перед матчем Евро-2020 со Швецией провела тренировку не в полном составе: выпало два игрока (видео)

Сборная Украины перед матчем Евро-2020 со Швецией провела тренировку не в полном составе: выпало два игрока (видео)

"Сине-желтые" лишились одного футболиста до конца турнира.

Накануне сборная Украины в рамках подготовки к матчу 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Швеции провела тренировку в Бухаресте (Румыния).

"Сине-желтые" работали не в полном составе: защитник Денис Попов покинул расположение коллектива из-за травмы, а вингер Александр Зубков работал по индивидуальной программе.

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах. Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.

в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала. Именно против Швеции сыграет сборная Украины в 1/8 финала ЧЕ-2020. Их дуэль состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия — Германия.

Ранее сообщалось, как игроки сборной Украины отреагировали на выход в плей-офф Евро-2020.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку