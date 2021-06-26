Сборная Украины перед матчем Евро-2020 со Швецией провела тренировку не в полном составе: выпало два игрока (видео)

"Сине-желтые" лишились одного футболиста до конца турнира.
Накануне сборная Украины в рамках подготовки к матчу 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Швеции провела тренировку в Бухаресте (Румыния).
"Сине-желтые" работали не в полном составе: защитник Денис Попов покинул расположение коллектива из-за травмы, а вингер Александр Зубков работал по индивидуальной программе.
- Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.
- Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.
- Именно против Швеции сыграет сборная Украины в 1/8 финала ЧЕ-2020. Их дуэль состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия — Германия.
Ранее сообщалось, как игроки сборной Украины отреагировали на выход в плей-офф Евро-2020.