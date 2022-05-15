Сборная Украины пересекла рубеж 60 золотых наград в предпоследний день Дефлимпиады

Сборная Украины пересекла рубеж 60 золотых наград в предпоследний день Дефлимпиады

Украинская команда продолжает поражать своими успехами на Дефлимпиаде-2021 – спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, продолжающихся в бразильском Кашиас-ду-Суле.

В тринадцатый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще восемью наградами.

В этот день в активе "сине-желтых" пять золотых, две серебряные и бронзовая медали.

Золотые награды получила мужская команда в спортивном ориентировании, Анатолий Червоненко – в борьбе (до 86 кг), Анастасия Сидоренко – в легкой атлетике (бег на 800 м), Владимир Данильченко – в тройном прыжке, женская команда победила в эстафете (4х400).

Серебро в борьбе завоевал Никита Латюк (до 92 кг), Руслана Муравская — в прыжках в высоту.

Сергей Драган стал бронзовым призером по борьбе (до 125 кг).

"Золото":

Александр Санкин, Руслан Николаенко, Назар Левицкий (спортивная ориентировка, мужская эстафета);

Анатолий Червоненко (свободная борьба, 86 кг);

Анастасия Сидоренко (бег на 800 метров);

Владимир Данильченко (тройной скачок);

Виктория Кочмарик, Юлия Шаповал, Саломея Куприч, Кристина Киняйкина (женская эстафета 4х400 метров);

"Серебро":

Руслана Муравская (прыжки в высоту);

Никита Латюк (свободная борьба, 97 кг).

"Бронза":

Сергей Драган (свободная борьба, 125 кг)

На счету нашей команды 137 наград – 61 золото, 38 серебряных и 38 бронзовых. По показателю добытых медалей и по количеству золота Украина идет единоличным лидером в медальном зачете.

Напомним, что украинские баскетболисты стали чемпионами Дефлимпиады-2021.

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