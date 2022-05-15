Сборная Украины пересекла рубеж 60 золотых наград в предпоследний день Дефлимпиады

Украинская команда продолжает поражать своими успехами на Дефлимпиаде-2021 – спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, продолжающихся в бразильском Кашиас-ду-Суле.
В тринадцатый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще восемью наградами.
В этот день в активе "сине-желтых" пять золотых, две серебряные и бронзовая медали.
Золотые награды получила мужская команда в спортивном ориентировании, Анатолий Червоненко – в борьбе (до 86 кг), Анастасия Сидоренко – в легкой атлетике (бег на 800 м), Владимир Данильченко – в тройном прыжке, женская команда победила в эстафете (4х400).
Серебро в борьбе завоевал Никита Латюк (до 92 кг), Руслана Муравская — в прыжках в высоту.
Сергей Драган стал бронзовым призером по борьбе (до 125 кг).
"Золото":
- Александр Санкин, Руслан Николаенко, Назар Левицкий (спортивная ориентировка, мужская эстафета);
- Анатолий Червоненко (свободная борьба, 86 кг);
- Анастасия Сидоренко (бег на 800 метров);
- Владимир Данильченко (тройной скачок);
- Виктория Кочмарик, Юлия Шаповал, Саломея Куприч, Кристина Киняйкина (женская эстафета 4х400 метров);
"Серебро":
- Руслана Муравская (прыжки в высоту);
- Никита Латюк (свободная борьба, 97 кг).
"Бронза":
- Сергей Драган (свободная борьба, 125 кг)
На счету нашей команды 137 наград – 61 золото, 38 серебряных и 38 бронзовых. По показателю добытых медалей и по количеству золота Украина идет единоличным лидером в медальном зачете.
Напомним, что украинские баскетболисты стали чемпионами Дефлимпиады-2021.
Читайте также:
Бех-Романчук посвятила Украине медаль Бриллиантовой лиги: я на своем фронте не должна давать заднюю
Хоккейный сезон официально завершен: стало известно имя нового чемпиона Украины
"Спорт уже не вне политики": Харлан показала, как война повлияла на жизнь ее украинских коллег (видео)