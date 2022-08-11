Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала историческое "золото" континентального первенства

В Риме стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта, на котором сборная Украины по артистическому плаванию завоевала первую медаль.
Сборная Украины по артистическому плаванию добыла в борьбе "золото" в командной технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который начался в Риме.
Украинки набрали 92.5106 балла. Два других места на подиуме разделили сборные Италии и Франции.
Украину в этом виде программы представляли: Марина Алексеева, Владислава Алексиева, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, Анастасия Шмонина, Дарья Мошинская и Ангелина Овчинникова.
Отметим, что для сборной Украины это золото в командной технической программе стало историческим. До этого лучшим результатом "сине-желтых" была серебряная награда на континентальном первенстве.
Напомним, что сборная Украины удачно выступила на одном из самых масштабных турниров по гольфу European Team Shield Championships, состоявшемся с 27 по 30 июля в Венгрии.
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