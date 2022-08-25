Сборная Украины по баскетболу потерпела неприятное поражение от Италии в квалификации к Чемпионату мира-2023 (видео)

Отметим, что "сине-желтые" мощно провели вторую четверть, позволившую им уйти на перерыв, имея преимущество в 11 очков (26:15). Первая десятиминутка завершилась вничью – 19:19.

В третьей четверти итальянцы существенно добавили, что вылилось в их преимущество – 22:38. В заключительной, четвертой десятиминутке, украинцы быстро сравняли счет, но буквально за три минуты собрали 5 фолов, что начало влиять на дисциплину, начали появляться простые ошибки в защите. В конце концов 25:22 в пользу Италии и, как следствие, итоговая победа гостей.

Фото: fbu.ua

Украинцы выиграли подбор в игре 40 на 33, попали равное количество дальних бросков (по 7) и показали одинаковый результат по результативным передачам (по 24), а реализация двухочковых была даже лучше соперника – 30 из 52 (58%) в Украине против 24 из 45 (53%) в Италии. Решающими стали штрафные броски – украинцы реализовали 8 из 10, тогда как Италия – 28 из 31.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Святослав Михайлюк, набравший 11 очков, но 8 из них были в первой четверти. Еще трое наших игроков записали в свой актив 10 очков. Отметим Дениса Лукашова с 10 очками, 7 подборами и 6 передачами.

Вашему вниманию видеообзор матча между Украиной и Италией.

Вот как игру своих подопечных прокомментировал главный тренер украинцев — Айнарс Багатскис.

"Мы проделали хорошую работу в первой половине. В третьей четверти мы потеряли агрессию, а Италия нашла ритм, они забили много, я так считаю, очень много штрафных. Слушайте, если одна команда за две четверти пробивает 27 штрафных, а вторая – шесть, это перебор.

С другой стороны, могу сказать, что мы играли агрессивно в защите, но это все равно дерьмо. Это ненормально. Мы пытались вернуться в игру, были хорошие шансы, но нам этого не удалось сделать. Мои поздравления Италии", — сказал наставник "сине-желтых".