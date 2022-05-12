Сборная Украины по баскетболу объявила место проведения домашних матчей отбора на ЧМ-2023

Мужская сборная Украины проведет домашние матчи отбора на чемпионат мира-2023 по баскетболу в Риге, Латвия.
Из-за войны пока "сине-желтые" не могут проводить домашние матчи в Украине.
Об этом сообщается на официальном сайте ФБУ.
1 июля украинцы встретятся с Грузией на "Арене-Риге", а 7 июля состоится матч с Испанией.
Встреча с испанцами была запланирована на 27 февраля в Киеве, но была перенесена из-за полномасштабного нападения РФ на Украину.
Выездной матч Украины против Северной Македонии состоится 4 июля.
На первом этапе квалификации на ЧМ-2023 украинцы провели три матча из шести. "Сине-желтые" победили Северную Македонию, но уступили Грузии и Испании.
В следующий раунд выйдут три лучшие команды из группы. В настоящее время украинская команда находится на третьем месте.
Напомним, что баскетболисты дефлимпийской сборной Украины продолжили победную серию на Дефлимпиаде-2021 и пробились в полуфинал соревнований.
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