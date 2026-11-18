Сборная Украины по баскетболу / © Федерация баскетбола Украины

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Сборная Украины по баскетболу объявила заявку на ноябрьские матчи второго квалификационного раунда отбора на чемпионат мира-2027.

Об этом сообщает федерация баскетбола Украины.

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В заявку команды на матчи вошли 13 баскетболистов. По сравнению с предыдущим окном, в списке отсутствуют Святослав Михайлюк и Иван Ткаченко.

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Заявка сборной Украины по баскетболу

Защитники: Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Максим Шульга ("Реал", Испания), Егор Сушкин ("Харьковские Соколы", Украина), Илья Тыртышник ("Эсперия Олимпия", Италия).

Форварды: Алексей Соловьев ("Харьковские Соколы", Украина), Александр Кобзистый, Александр Липовой (оба — без клуба), Артем Ковалев ("Орду", Азербайджан), Андрей Войналович ("Таураге", Литва), Вячеслав Бобров ("Сталь Острув", Польша), Даниил Шелист ("Овьедо", Испания).

Центре: Ростислав Новицкий ("ВЭФ", Латвия), Дмитрий Скапинцев ("Лейма Корунья", Испания).

Подопечные Айнарса Багатскиса 26 ноября на выезде сыграют против Португалии, а 29 ноября будут принимать Черногорию.

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Напомним, в стартовых матчах второго раунда отбора ЧМ-2027 сборная Украины одержала победу над Грецией и Черногорией. Этот результат позволил "сине-желтым" возглавить группу I.

До этого сборная Украины одержала четыре победы в первом раунде квалификации на ЧМ-2027 — подопечные Багатскиса набрали 10 очков, которые перенеслись на решающий этап.

Три лучших команды группы А (Испания, Украина, Грузия) вышли в финальный этап отбора, где сформировали объединенную группу с тремя лучшими сборными квартета B (Португалия, Черногория, Греция).

Турнирная таблица группы I

1. Украина — 14 очков (8 матчей), +60 (разница очков)

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2. Испания — 13 (8), +91

3. Грузия — 13 (8), +23

4. Португалия — 12 (8), +34

5. Греция — 12 (8), +21

6. Черногория — 12 (8), -59

В решающем этапе отбора на ЧМ-2027 сборная Украины должна провести по два матча с Грецией, Черногорией и Португалией. Путевки на мировое первенство получат три лучшие команды группы.

Впереди у "сине-желтых" еще четыре поединка: против Португалии (26 ноября, на выезде), Черногории (29 ноября, дома), Греции (26 февраля 2027 года, на выезде) и Португалии (1 марта 2027 года, дома)

Всего европейскую квоту на мировое первенство получат 12 команд. Чемпионат мира-2027 с участием 32 сборных состоится с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.

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