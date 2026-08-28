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Сборная Украины по баскетболу одержала громкую победу над Грецией в отборе к ЧМ-2027
Подопечные Айнарса Багатскиса сенсационно одолели греков, увеличив свои шансы квалифицироваться на мировое первенство.
Сборная Украины по баскетболу победила команду Греции матчи 1-го тура финального раунда квалификации на чемпионат мира-2027
Номинально домашний для "сине-желтых" поединок в латвийской Риге завершился триумфом нашей сборной со счетом 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17).
Самым результативным игроком матча стал украинец Александр Ковляр, который записал в свой актив 18 очков.
Еще 14 очков нашей сборной принес Максим Шульга, а Святослав Михайлюк, который выступает за "Юту Джаз" в НБА, набрал 13 очков. Андрей Войналович набрал 11 очков.
Украина: Ковляр (18 очков + 6 подборов + 4 передачи), Шульга (14 + 4 подбора + 4 передачи), Михайлюк (13 + 6 подборов +4 передачи), Войналович (11), Бобров (9 + 5 подборов), Скапинцев (7 + 6 подборов), Ткаченко (2), Лукашов (2), Новицкий (2)
Отметим, что Украина впервые в истории обыграла Грецию в официальном матче.
Обзор матча
Победа над греками вывела сборную Украины в промежуточные лидеры группы — 5 побед в семи матчах и 12 очков в таблице.
Турнирная таблица
1. Украина — 12 матчей (7 матчей), +51 (разница очков)
2. Грузия — 11 (7), +15
3. Испания — 11 (6), +99
4. Черногория — 11 (7), -50
5. Греция — 10 (7), +19
6. Португалия — 9 (6), +36
Следующий матч в отборе на ЧМ-2027 сборная Украины проведет в понедельник, 31 августа, на выезде против Черногории. Начало — в 21:30 по киевскому времени.
Путевки на мировое первенство получат три лучшие команды группы.
Чемпионат мира с участием 32 команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.