Сборная Украины по баскетболу одержала первую победу в преквалификации на чемпионат мира-2027

Сборная Украины по баскетболу / © Федерация баскетбола Украины

Сборная Украины по баскетболу обыграла команду Словакии во втором матче преквалификации на чемпионат мира-2027.

Поединок в латвийской Риге завершился победой "сине-желтых" со счетом 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19).

Для украинской сборной это первая победа в преквалификации на ЧМ-2027. В первом матче подопечные Айнарса Багатскиса проиграли Швейцарии со счетом 64:66.

Сборная Украины вышла на первое место в группе – все три команды имеют по одной победе и одному поражению, но у "сине-желтых" лучшая разница очков.

Следующий матч украинцы сыграют в субботу, 16 августа, в Риге против швейцарцев. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Для выхода в основную часть отбора ЧМ-2027 необходимо финишировать в топ-2 группы из трех команд.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти на Евробаскет-2025, заняв последнее место в отборочной группе со Словенией, Израилем и Португалией. "Сине-желтые" впервые за 16 лет пропустят континентальное первенство.