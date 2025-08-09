- Дата публикации
-
Сборная Украины по баскетболу одержала первую победу в преквалификации на чемпионат мира-2027
Подопечные Айнарса Багатскиса реабилитировались за поражение от швейцарцев в игре против Словакии.
Сборная Украины по баскетболу обыграла команду Словакии во втором матче преквалификации на чемпионат мира-2027.
Поединок в латвийской Риге завершился победой "сине-желтых" со счетом 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19).
Для украинской сборной это первая победа в преквалификации на ЧМ-2027. В первом матче подопечные Айнарса Багатскиса проиграли Швейцарии со счетом 64:66.
Сборная Украины вышла на первое место в группе – все три команды имеют по одной победе и одному поражению, но у "сине-желтых" лучшая разница очков.
Следующий матч украинцы сыграют в субботу, 16 августа, в Риге против швейцарцев. Начало – в 17:00 по киевскому времени.
Для выхода в основную часть отбора ЧМ-2027 необходимо финишировать в топ-2 группы из трех команд.
Напомним, сборная Украины не смогла выйти на Евробаскет-2025, заняв последнее место в отборочной группе со Словенией, Израилем и Португалией. "Сине-желтые" впервые за 16 лет пропустят континентальное первенство.