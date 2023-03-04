Сборная Украины по баскетболу официально осталась без главного тренера

Айнарс Багатскис возглавлял "сине-желтых" с 2019 года.

Латвийский специалист Айнарс Багатскис покинул пост главного тренера мужской сборной Украины по баскетболу.

Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины на своем сайте

Контракт Багатскиса с украинской сборной был рассчитан до завершения квалификации на чемпионат мира-2023. Стороны решили не продолжать сотрудничество

Богатскис возглавлял сборную Украины с 2019 года. Под его руководством "сине-желтые" дошли до 1/8 финала Евробаскета-2022.

В общей сложности во главе национальной команды Айнарс провел 24 официальных матча, из которых 13 выиграл и 11 проиграл.

На ЧМ-2023 сборная Украины выйти не смогла, заняв пятое место в своей группе.

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