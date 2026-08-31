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Сборная Украины по баскетболу победила Черногорию в решающем этапе отбора на ЧМ-2027
"Сине-желтые" единолично возглавили турнирную таблицу своей группы.
Сборная Украины по баскетболу победила команду Черногории матчи 2-го тура финального раунда квалификации на чемпионат мира-2027
Поединок в черногорской Подгорице на арене "Moraca Sports Centre" завершился триумфом "сине-желтых" со счетом 89:98 (18:19, 22:27, 22:26, 27:26).
Самым результативным игроком матча стал украинец Святослав Михайлюк, который набрал 23 очка.
Для сборной Украины это вторая подряд победа в решающем этапе отбора на ЧМ-2027. Перед этим наша команда обыграла Грецию со счетом 82:76.
Победа над Черногорией вывела сборную Украины в единоличные лидеры группы — 6 побед в восьми матчах и 14 очков в таблице.
Турнирная таблица
1. Украина — 14 очков (8 матчей), +60 (разница очков)
2. Испания — 13 (8), +91
3. Грузия — 13 (8), +23
4. Греция — 12 (8), +21
5. Португалия — 12 (8), +34
6. Черногория — 12 (8), -59
Следующие матчи в финальном раунде отбора на ЧМ-2027 сборная Украины проведет в ноябре: 26-го — на выезде с Португалией и 29-го — номинально домашний поединок с Черногорией.
Отметим, что в первом раунде квалификации на ЧМ-2027 подопечные Айнарса Багатскиса набрали 10 очков, которые перенеслись на решающий этап.
Три лучших команды группы А (Испания, Украина, Грузия) вышли в финальный этап отбора, где сформировали объединенную группу с тремя лучшими сборными квартета B (Португалия, Черногория, Греция).
В решающем этапе отбора на ЧМ-2027 сборная Украины проведет по два матча с Грецией, Черногорией и Португалией. Путевки на мировое первенство получат три лучшие команды группы.
Матчи решающего этапа отбора продлятся с августа 2026 года по март 2027 года, а финальная часть чемпионата мира с участием 32 команд состоится с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.