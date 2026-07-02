Сборная Украины по баскетболу победила Грузию и вышла во второй этап отбора ЧМ-2027

Украина — Грузия / © Федерация баскетбола Украины

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Сборная Украины по баскетболу победила команду Грузии в матче 5-го тура первого этапа отбора к чемпионату мира-2027. Номинально домашний для "сине-желтых" поединок в латвийской Риге завершился со счетом 95:76.

"Сине-желтые" выиграли первую четверть со счетом 30:27, а во втором периоде также были сильнее (19:14), отправившись на большой перерыв с гандикапом в 8 очков.

Третью четверть наша команда забрала со счетом 26:19, поэтому имела 15 очков преимущества перед последним четвертым периодом. В заключительной четверти подопечные Айнарса Багатскиса также взяли верх (20:16), завершив матч победой с разницей в 19 очков.

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Самым результативным игроком поединка стал украинец Святослав Михайлюк, который набрал 28 очков. Для баскетболиста "Юты Джаз" это был первый официальный матч за национальную команду с 2022 года.

Для сборной Украины это третья победа в первом раунде отбора к ЧМ-2027. Ранее наша команда победила Грузию (92:79) и обыграла Данию (88:71), а затем дважды проиграла Испании (66:86, 64:78).

После пяти туров сборная Украины с 8 очками занимает второе место в группе А и досрочно гарантировала себе выход во второй этап отбора ЧМ-2027.

Турнирная таблица группы А

1. Испания — 8 очков (4 матча)

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3. Украина — 8 очков (5)

3. Грузия — 7 очков (5)

4. Дания — 4 очка (4)

В заключительном матче первого раунда квалификации на ЧМ-2027 сборная Украины 5 июля сыграет против Дании.

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Три лучшие команды группы А выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими сборными квартета B (Португалия, Черногория, Греция и Румыния) и разыграют три путевки на мировое первенство.

В то же время результаты матчей первого этапа полностью переносятся дальше.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся — в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32 команд состоится в августе–сентябре 2027 года в Катаре.

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