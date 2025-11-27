Сборная Украины по баскетболу победила Грузию на старте основного раунда отбора ЧМ-2027

Сборная Украины по баскетболу / © ФБУ

Сборная Украины по баскетболу победила Грузию в первом матче основного раунда квалификации на чемпионат мира-2027. Поединок в Тбилиси завершился со счетом 79:92 в пользу "сине-желтых".

Подопечные Айнарса Багатскиса проиграли первую четверть (15:23), но были сильнее в трех следующих – 28:25, 23:13, 26:18.

В основном раунде отбора на ЧМ-2027 соперниками сборной Украины в группе А являются Грузия, Испания и Дания. Следующий матч "сине-желтые" сыграют 30 ноября против Дании.

Три лучших команды группы А выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими сборными квартета B (Португалия, Черногория, Греция и Румыния) и разыграют три путевки на мировое первенство.

В то же время результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся – в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32 команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.