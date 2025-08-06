Сборная Украины по баскетболу поражением стартовала в преквалификации на чемпионат мира-2027

Сборная Украины по баскетболу / © Федерация баскетбола Украины

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Сборная Украины по баскетболу проиграла команде Швейцарии в стартовом матче преквалификации на чемпионат мира-2027.

Поединок в швейцарском Фрибуре завершился поражением "сине-желтых" со счетом 64:66 (14:18, 13:12, 20:15, 17:21). Решающий бросок украинцы пропустили за 0,6 секунды до конца игры.

Украина: Ткаченко (13 очков + 2 подбора + 2 передачи), Ковляр (12+3+10), Ковалев (11+3 подбора), Бобров (9+6+1), Кравцов (7+2 подбора), Липовой (5+6 подборов), Санон (4+7+4), Тиртышник (3+1+2), Конев (4 подбора).

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Следующий матч подопечные Айнарса Багатскиса сыграют в субботу, 9 августа, в латвийской Риге против Словакии.

Для выхода в основную часть отбора ЧМ-2027 необходимо финишировать в топ-2 группы из трех команд.

После поражения от швейцарцев сборная Украины идет последней, тогда как Швейцария вышла в лидеры, реабилитировавшись за поражение в первом туре от Словакии со счетом 60:73.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти на Евробаскет-2025, заняв последнее место в отборочной группе со Словенией, Израилем и Португалией. "Сине-желтые" впервые за 16 лет пропустят континентальное первенство.