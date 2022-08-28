Сборная Украины по баскетболу потерпела драматическое поражение и почти потеряла шансы выйти на ЧМ-2023

Мужская сборная Украины по баскетболу уступила команде Исландии в отборе на ЧМ-2023.

Сборная Украины по баскетболу потерпела второе поражение подряд в заключительном раунде отбора на чемпионат мира-2023. Команда Айнарса Багатскиса в овертайме проиграла Исландии со счетом 91:88.

"Сине-желтые" выиграли первый период с разницей в 5 очков. До большого перерыва украинцы сохранили свое преимущество, а вот третья четверть стала по-настоящему провальной нашей команды - в ней исландцы победили с гандикапом в 13 очков.

Последний период остался за украинцами. Наши баскетболисты нивелировали отставание в 8 пунктов и перевели игру в овертайм. Однако там Исландия снова оказалась сильнее и одержала итоговую победу с разницей всего в три очка.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Святослав Михайлюк, набравший 19 очков.

ЧМ-2023. Квалификация. Второй раунд. Группа L

Исландия - Украина - 91:88 ОТ (14:19, 22:22, 27:14, 17:25, 11:8)

После этого поражения положение сборной Украины в турнирной таблице существенно ухудшилось. "Сине-желтые" 7 очками после 6 матчей занимают пятое место в отборочной группе, что оставляет им минимальные шансы попасть на мировое первенство. В финальную часть ЧМ-2022 выйдут по три лучшие команды из каждой группы.

Отбор на ЧМ-2023 по баскетболу. Турнирная таблица группы L

1. Испания - 11 очков (5 побед, 1 поражение)

2. Италия - 11 очков (5 побед, 1 поражение)

3. Исландия - 10 очков (4 победы, 2 поражения)

4. Грузия - 9 очков (3 победы, 3 поражения)

5. Украина - 7 очков (1 победа, 5 поражений)

6. Нидерланды - 6 очков (0 побед, 6 поражений)