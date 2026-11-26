Португалия — Украина / © Федерация баскетбола Украины

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Сборная Украины по баскетболу уступила команде Португалии в матчи 3-го тура финального раунда квалификации на чемпионат мира-2027 .

Поединок в португальском в Матозинюше завершился триумфом хозяев площадки со счетом 95:90 (25:25, 17:23, 28:19, 25:23).

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Самыми результативными игроками в составе сборной Украины стали Александр Ковляр и Максим Шульга, которые набрали по 18 очков.

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Обзор матча Португалия — Украина

Для сборной Украины это первое поражение в финальном этапе отбора на ЧМ-2027. Перед этим наша команда обыграла Грецию (82:76) и одолела Черногорию (98:89).

До этого сборная Украины выиграла четыре из шести матчей в первом раунде квалификации на ЧМ-2027 — подопечные Айнарса Багатскиса набрали 10 очков, которые перенеслись на финальный этап.

Три лучшие команды группы А (Испания, Украина, Грузия) вышли в финальный этап отбора, где сформировали объединенную группу с тремя лучшими сборными квартета B (Португалия, Черногория, Греция).

В финальном этапе отбора на ЧМ-2027 сборная Украины должна провести по два матча с Грецией, Черногорией и Португалией. Путевки на мировое первенство получат три лучшие команды группы.

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После поражения от португальцев сборная Украины потеряла лидерство в группе и опустилась на второе место.

Турнирная таблица группы I

1. Испания — 15 очков (9 матчей), +122 (разница очков)

2. Украина — 15 очков (9 матчей), +55

3. Грузия — 15 (9), +27

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4. Португалия — 14 (9), +39

5. Греция — 13 (9), +17

6. Черногория — 13 (9), -90

Впереди у "сине-желтых" еще три поединка: против Черногории (29 ноября, дома), Греции (26 февраля 2027 года, на выезде) и Португалии (1 марта 2027 года, дома). Для выхода на ЧМ-2027 украинцам нужно добыть еще две победы.

Всего европейскую квоту на мировое первенство получат 12 команд. ЧМ-2027 с участием 32 сборных состоится с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.

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