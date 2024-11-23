Сборная Украины по баскетболу потерпела третье поражение подряд в отборе на чемпионат Европы-2025

Сборная Украины по баскетболу проиграла Израилю в своем третьем матче квалификации на чемпионат Европы 2025 года. Номинально домашний для "сине-желтых" поединок на площадке "Арены Рига" в столице Латвии закончился со счетом 73:86 (19:16, 18:20, 18:29, 18:21).

Для украинской сборной это третье поражение подряд в отборе на Евробаскет-2025. В первых двух матчах, которые состоялись в начале этого года, команда Виталия Степановского проиграла Словении (73:87) и Португалии (77:79).

Следующий матч в отборе на континентальное первенство сборная Украины сыграет в понедельник, 25 ноября. Соперником нашей команды снова будет Израиль.

После трех туров украинцы (3 очка) занимают последнее четвертое место в таблице квартета A. Португалия, Словения и Израиль имеют в своем активе по 5 баллов. На чемпионат Европы выйдут три лучшие команды группы.

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