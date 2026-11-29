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Сборная Украины по баскетболу проиграла второй матч подряд в финальном раунде отбора на ЧМ-2027
Подопечные Айнарса Багатскиса потерпели поражение от черногорцев, усложнив себе задачу попасть на мировое первенство.
Сборная Украины по баскетболу уступила команде Черногории в матче 4-го тура финального раунда квалификации на чемпионат мира-2027.
Номинально домашний для "сине-желтых" поединок в латвийской Риге завершился со счетом 71:77 (19:19, 14:17, 15:19, 23:22).
Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Максим Шульга, который набрал 17 очков, сделал 2 подбора и 5 передач.
Обзор матча Украина — Черногория
Для сборной Украины это второе подряд поражение в финальном этапе отбора на ЧМ-2027. Перед этим наша команда 26 ноября уступила Португалии. Летом подопечные Айнарса Багатскиса начали финальный раунд квалификации на мировое первенство победами над Грецией и Черногорией.
До этого сборная Украины выиграла четыре из шести матчей в первом раунде квалификации на ЧМ-2027 — все набранные очки перенеслись на финальный этап.
Три лучшие команды группы А (Испания, Украина, Грузия) вышли в финальный этап отбора, где сформировали объединенную группу с тремя лучшими сборными квартета B (Португалия, Черногория, Греция).
В финальном этапе отбора на ЧМ-2027 сборная Украины должна провести по два матча с Грецией, Черногорией и Португалией. Путевки на мировое первенство получат три лучшие команды группы.
В результате поражения от черногорцев сборная Украины опустилась на третье место в группе — 6 побед и 4 поражения.
Турнирная таблица группы I
1. Грузия — 17 очков (10 матчей), +41 (разница очков)
2. Украина — 16 (10), +49
3. Португалия — 15 (10), +25
4. Черногория — 15 (10), -84
5. Испания — 15 (9), +122
6. Греция — 13 (9), +17
Решающие матчи отбора на ЧМ-2027 украинцы проведут в следующем году: против Греции (26 февраля, на выезде) и Португалии (1 марта, дома).
Всего европейскую квоту на мировое первенство получат 12 команд. ЧМ-2027 с участием 32 сборных состоится с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.