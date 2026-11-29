Сборная Украины по баскетболу / © Федерация баскетбола Украины

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Сборная Украины по баскетболу уступила команде Черногории в матче 4-го тура финального раунда квалификации на чемпионат мира-2027.

Номинально домашний для "сине-желтых" поединок в латвийской Риге завершился со счетом 71:77 (19:19, 14:17, 15:19, 23:22).

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Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Максим Шульга, который набрал 17 очков, сделал 2 подбора и 5 передач.

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Обзор матча Украина — Черногория

Для сборной Украины это второе подряд поражение в финальном этапе отбора на ЧМ-2027. Перед этим наша команда 26 ноября уступила Португалии. Летом подопечные Айнарса Багатскиса начали финальный раунд квалификации на мировое первенство победами над Грецией и Черногорией.

До этого сборная Украины выиграла четыре из шести матчей в первом раунде квалификации на ЧМ-2027 — все набранные очки перенеслись на финальный этап.

Три лучшие команды группы А (Испания, Украина, Грузия) вышли в финальный этап отбора, где сформировали объединенную группу с тремя лучшими сборными квартета B (Португалия, Черногория, Греция).

В финальном этапе отбора на ЧМ-2027 сборная Украины должна провести по два матча с Грецией, Черногорией и Португалией. Путевки на мировое первенство получат три лучшие команды группы.

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В результате поражения от черногорцев сборная Украины опустилась на третье место в группе — 6 побед и 4 поражения.

Турнирная таблица группы I

1. Грузия — 17 очков (10 матчей), +41 (разница очков)

2. Украина — 16 (10), +49

3. Португалия — 15 (10), +25

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4. Черногория — 15 (10), -84

5. Испания — 15 (9), +122

6. Греция — 13 (9), +17

Решающие матчи отбора на ЧМ-2027 украинцы проведут в следующем году: против Греции (26 февраля, на выезде) и Португалии (1 марта, дома).

Всего европейскую квоту на мировое первенство получат 12 команд. ЧМ-2027 с участием 32 сборных состоится с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.

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