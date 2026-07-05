Сборная Украины по баскетболу разгромной победой завершила первый этап отбора к ЧМ-2027

Дания — Украина / © Федерация баскетбола Украины

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Сборная Украины по баскетболу разгромно победила команду Дании в матче заключительного 6-го тура первого этапа отбора в чемпионат мира-2027. Поединок в Фаруме, пригороде Копенгагена, завершился со счетом 99:66 в пользу "сине-желтых".

Самым результативным игроком матча стал украинец Святослав Михайлюк, который записал в свой актив 30 очков, четыре подбора и пять ассистов.

Для Михайлюка, который на клубном уровне выступает за "Юту Джаз" в НБА, это был второй официальный поединок за национальную команду с 2022 года.

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Видеообзор матча

Для сборной Украины это четвертая победа в первом раунде отбора к ЧМ-2027. Ранее наша команда победила Грузию (92:79), обыграла Данию (88:71), дважды проиграла Испании (66:86, 64:78) и победила Грузию (95:76).

Подопечные Айнарса Багатскиса завершили первый этап отбора к ЧМ-2027 на втором месте в группе А, набрав 10 очков.

Турнирная таблица группы А

1. Испания — 10 очков (5 матчей), +101 (разница очков)

2. Украина — 10 очков (6), +45

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3. Грузия — 7 очков (5), -14

4. Дания — 6 очков (6), -132

Три лучших команды группы А (Испания, Украина, Грузия) вышли во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими сборными квартета B (Португалия, Черногория, Греция, Румыния) и разыграют три путевки на мировое первенство. В то же время, результаты матчей первого этапа полностью переносятся дальше.

Во втором раунде отбора на ЧМ-2027 сборная Украины сыграет шесть матчей с командами, которые выйдут из группы B. Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся — в марте 2027-го.

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Чемпионат мира с участием 32 команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.

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