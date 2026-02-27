Сборная Украины по баскетболу уступила Испании в матче отбора к ЧМ-2027

Украина — Испания (баскетбол) / © Федерация баскетбола Украины

Сборная Украины по баскетболу уступила Испании в третьем матче основного раунда квалификации к чемпионату мира-2027. Номинально домашний для "сине-желтых" поединок в латвийской Риге завершился со счетом 66:86.

Украинцы успешно начали матч, выиграв первую четверть со счетом 21:17. Во втором периоде наша команда была слабее (12:15), что не помешало ей уйти на большой перерыв лидером — 33:32.

Впрочем, "сине-желтые" провалили третью четверть, проиграв ее со счетом 14:33. В заключительном периоде подопечные Айнарса Багатскиса не смогли приблизиться к сопернику (19:21), в итоге потерпев поражение от испанцев с разницей в 20 очков.

Для сборной Украины это первое поражение в основном раунде отбора к ЧМ-2027. В первых двух матчах наша команда победила Грузию (92:79) и обыграла Данию (88:71).

После этого поражения сборная Украины остается второй в турнирной таблице группы А, имея в своем активе 5 очков.

Турнирная таблица группы А

1. Испания — 6 очков (3 матча)

2. Украина — 5 (3)

3. Дания — 2 (2)

4. Грузия — 2 (2)

Следующий матч отбора к ЧМ-2027 сборная Украины проведет в понедельник, 2 марта, снова против Испании.

Три лучших команды группы А выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими сборными квартета B (Португалия, Черногория, Греция и Румыния) и разыграют три путевки на мировое первенство.

В то же время результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся – в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32 команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.