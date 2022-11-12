Сборная Украины по баскетболу уверенно победила Нидерланды в отборе на ЧМ-2023 (видео)

Мужская сборная Украины по баскетболу на выезде одержала убедительную победу над командой Нидерландов в квалификации на Чемпионат мира 2023 года. Поединок завершился со счетом 77:96 .

"Сине-желтые" выиграли первую четверть со счетом 21:28, после чего еще до большого перерыва увеличили свой гандикап до 24 очков. Вторая половина матча осталась за нидерландцами, но существенно сократить отставание они так и не сумели.

Самым результативным игроком матча стал Илья Сидоров, который принес украинской сборной 25 очков.

ЧМ-2023. Квалификация. Второй раунд

Нидерланды – Украина – 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)

Таким образом, теперь в активе подопечных Айнарса Багатскиса 9 очков и четвертая ступенька отборочной группы. Для выхода в финальную часть ЧМ-2023 "сине-желтым" нужно войти в тройку лучших команд группы.

Впереди у украинцев еще три поединка. Следующий свой матч наша сборная проведет 14 ноября против Исландии, которая сейчас с 10 пунктами занимает третье место.

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