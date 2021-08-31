Сборная Украины по баскетболу узнала соперников в отборе на ЧМ-2023

Квалификация будет состоять из двух этапов.
31 августа состоялась жеребьевка квалификационного раунда мужского ЧМ-2023 по баскетболу.
Украинская сборная попала в группу G, где ее соперниками будут Испания, Грузия и Северная Македония. Во время процедуры жеребьевки "сине-желтые" были посеяны в 4-й корзине.
Результаты жеребьевки
Группа A: Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия
Группа B: Беларусь, Великобритания, Греция, Турция
Группа C: Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения
Группа D: Израиль, Германия, Эстония, Польша
Группа E: Франция, Португалия, Венгрия, Черногория
Группа F: Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия
Группа G: Грузия, Северная Македония, Испания, Украина
Группа H: Россия, Нидерланды, Исландия, Италия
- Во второй групповой этап квалификации выходят по три лучшие команды из группы. Далее они сформируют четыре группы по шесть команд. На Чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой группы.
- Финальная часть ЧМ-2023 состоится в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.