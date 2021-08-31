Сборная Украины по баскетболу узнала соперников в отборе на ЧМ-2023

Сборная Украины по баскетболу узнала соперников в отборе на ЧМ-2023

Квалификация будет состоять из двух этапов.

31 августа состоялась жеребьевка квалификационного раунда мужского ЧМ-2023 по баскетболу.

Украинская сборная попала в группу G, где ее соперниками будут Испания, Грузия и Северная Македония. Во время процедуры жеребьевки "сине-желтые" были посеяны в 4-й корзине.

Результаты жеребьевки

Группа A: Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия

Группа B: Беларусь, Великобритания, Греция, Турция

Группа C: Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения

Группа D: Израиль, Германия, Эстония, Польша

Группа E: Франция, Португалия, Венгрия, Черногория

Группа F: Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия

Группа G: Грузия, Северная Македония, Испания, Украина

Группа H: Россия, Нидерланды, Исландия, Италия

Во второй групповой этап квалификации выходят по три лучшие команды из группы. Далее они сформируют четыре группы по шесть команд. На Чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой группы.

Финальная часть ЧМ-2023 состоится в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.

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