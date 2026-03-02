Сборная Украины по баскетболу во второй раз проиграла Испании в отборе к ЧМ-2027

Испания — Украина (баскетбол) / © Федерация баскетбола Украины

Сборная Украины по баскетболу проиграла Испании в матче 4-го тура основного раунда квалификации к чемпионату мира-2027. Поединок в испанском городе Овьедо завершился победой хозяев площадки со счетом 78:64.

После проигранной первой четверти (9:16) украинцы сумели не уступить сопернику во втором периоде (12:12), отправившись на большой перерыв с отставанием в 7 очков — 21:28.

Вторая половина поединка также осталась за испанской сборной, которая выиграла третью четверть (24:22), а затем убедительно забрала последний период (26:21), завершив игру победой с разницей в 14 очков.

Отметим, что сборная Украины во второй раз подряд потерпела поражение от Испании в квалификации на Мундиаль. 27 февраля подопечные Айнарса Багатскиса уступили испанцам в латвийской Риге (66:86).

В первых двух матчах основного раунда отбора к ЧМ-2027 наша команда победила Грузию (92:79) и обыграла Данию (88:71).

После двух поражений от испанцев сборная Украины опустилась на третье место в турнирной таблице группы А — ее опередила Грузия. Испания же досрочно гарантировала себе выход в следующий раунд квалификации.

Турнирная таблица группы А

1. Испания — 8 очков (4 матча)

2. Грузия — 6 очков (4)

3. Украина — 6 очков (4)

4. Дания — 4 очка (4)

Заключительные матчи основного раунда отбора на ЧМ-2027 сборная Украины проведет 2 и 5 июля против Грузии и Дании соответственно.

Три лучшие команды группы А выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими сборными квартета B (Португалия, Черногория, Греция и Румыния) и разыграют три путевки на мировое первенство.

В то же время результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся – в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32 команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.