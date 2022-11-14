Сборная Украины по баскетболу волевой победой сохранила шансы выйти на ЧМ-2023

Мужская сборная Украины по баскетболу победила Исландию в квалификации на чемпионат мира 2023 года. Номинально домашняя для "сине-желтых" встреча в Риге завершилась со счетом 79:72.

Украинцы проиграли первый период – 14:18, однако на большой перерыв ушли с преимуществом в два очка. Третью четверть снова забрала исландская сборная, поэтому перед заключительной 10-минуткой украинская команда уступала с разницей в два балла.

Последняя четверть стала успешной для подопечных Айнарса Багатскиса. "Сине-желтые" проявили характер и вырвали победу.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины оказался защитник Александр Липовый. В течение матча он набрал 16 очков, к которым добавил 4 подбора.

ЧМ-2023. Квалификация. Второй раунд

Украина – Исландия – 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)

После победы над исландцами наша сборная с 11 очками занимает четвертое место отборочной группы и сохраняет шансы выйти на планетарное первенство. Для выхода в финальную часть ЧМ-2023 "сине-желтым" нужно войти в тройку лучших команд группы.

Впереди у украинцев еще два поединка – против Италии (23 февраля 2023 года) и Нидерландов (26 февраля). В обеих встречах нашей сборной нужно побеждать.

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