Сборная Украины по баскетболу выборола историческое "золото" Дефлимпиады и призвала спасти "Азовсталь"

Украинские баскетболисты стали чемпионами Дефлимпиады-2021 - спортивных соревнований для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.
В двенадцатый соревновательный день украинские дефлимпийцы выиграли 13 наград, среди которых 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые. Один из пяти комплектов золотых медалей нашей стране принесла мужская баскетбольная сборная.
В финальном матче "сине-желтые" победили команду США со счетом 91:66.
Эта победа стала исторической для украинских баскетболистов. Раньше наша сборная еще никогда не становилась чемпионом Дефлимпийских игр в этом виде спорта.
После завершения матча украинская команда вышла в центр баскетбольной площадки и развернула сине-желтые флаги с надписями "Stop war" ("Остановите войну") и "Save Azovstal" ("Спасите "Азовсталь"). Сейчас украинские воины продолжают героически противостоять российской агрессии на заблокированном оккупантами металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что бывший украинский боксер и арбитр погиб в результате вражеских обстрелов в Мариуполе.
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