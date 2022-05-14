Сборная Украины по баскетболу выборола историческое "золото" Дефлимпиады и призвала спасти "Азовсталь"

Сборная Украины по баскетболу выборола историческое "золото" Дефлимпиады и призвала спасти "Азовсталь"

Украинские баскетболисты стали чемпионами Дефлимпиады-2021 - спортивных соревнований для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.

В двенадцатый соревновательный день украинские дефлимпийцы выиграли 13 наград, среди которых 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые. Один из пяти комплектов золотых медалей нашей стране принесла мужская баскетбольная сборная.

В финальном матче "сине-желтые" победили команду США со счетом 91:66.

Эта победа стала исторической для украинских баскетболистов. Раньше наша сборная еще никогда не становилась чемпионом Дефлимпийских игр в этом виде спорта.

После завершения матча украинская команда вышла в центр баскетбольной площадки и развернула сине-желтые флаги с надписями "Stop war" ("Остановите войну") и "Save Azovstal" ("Спасите "Азовсталь"). Сейчас украинские воины продолжают героически противостоять российской агрессии на заблокированном оккупантами металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что бывший украинский боксер и арбитр погиб в результате вражеских обстрелов в Мариуполе.

Советник мэра Мариуполя: единственный путь побега из города - через Россию

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