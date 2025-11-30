Сборная Украины по баскетболу выиграла второй матч подряд в отборе к ЧМ-2027

Сборная Украины по баскетболу / © Федерация баскетбола Украины

Сборная Украины по баскетболу обыграла Данию во втором матче основного раунда квалификации на чемпионат мира-2027. Номинально домашний для "сине-желтых" поединок в латвийской Риге завершился со счетом 88:71 .

Подопечные Айнарса Багатскиса проиграли первую четверть (18:20), но выиграли две следующие – 28:16, 27:10, благодаря чему одержали итоговую победу, несмотря на проигранную последнюю десятиминутку – 15:25.

В основном раунде отбора на ЧМ-2027 соперниками сборной Украины в группе А являются Грузия, Испания и Дания.

В первом туре сборная Украины на выезде победила Грузию (92:79), а Дания дома уступила Испании (64:74).

Сейчас украинцы возглавляют группу А с двумя победами после двух матчей.

Следующие матчи отбора к ЧМ-2027 сборная Украины проведет 27 февраля и 2 марта 2026 против Испании.

Три лучших команды группы А выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими сборными квартета B (Португалия, Черногория, Греция и Румыния) и разыграют три путевки на мировое первенство.

В то же время результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся – в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32 команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.