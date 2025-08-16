Сборная Украины по баскетболу взяла реванш у Швейцарии в преквалификации на чемпионат мира-2027

Сборная Украины по баскетболу / © Федерация баскетбола Украины

Сборная Украины по баскетболу обыграла команду Швейцарии в третьем матче преквалификации на чемпионат мира-2027

Поединок в латвийской Риге завершился победой "сине-желтых" со счетом 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9).

Для украинской сборной это вторая победа в преквалификации на ЧМ-2027. В первом матче подопечные Айнарса Багатскиса проиграли Швейцарии (64:66), а во втором обыграли Словакию (80:71).

В последнем туре наша команда 20 августа на выезде встретится со Словакией.

Для выхода в основную часть отбора ЧМ-2027 необходимо финишировать в топ-2 группы из трех команд.

Группа А. Преквалификация на ЧМ-2027

1. Швейцария – 6 очков, (4 матча), -7 (разница очков)

2. Украина – 5 очков (3 матча), +16 (разница очков)

3. Словакия – 4 очка (3 матча), -9 (разница очков)

Напомним, сборная Украины не смогла выйти на Евробаскет-2025, заняв последнее место в отборочной группе со Словенией, Израилем и Португалией. "Сине-желтые" впервые за 16 лет пропустят континентальное первенство.