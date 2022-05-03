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Сборная Украины по биатлону назначила нового главного тренера

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Сборная Украины по биатлону назначила нового главного тренера

Украинский специалист Александр Кравченко назначен старшим тренером женской сборной Украины по биатлону.

Кравченко заменил на этом посту Уроша Велепеца, который стал помощником старшего тренера мужской сборной Германии.

Об этом сообщил гостренер сборной Евгений Колупаев после тренерского совета Федерации биатлона Украины.

Помогать Кравченко будут Александр Биланенко и Олег Меркушин.

Также были определены даты первого тренировочного сбора: с 29 мая по 15 июня у мужчин и с 4 по 19 июня у женщин.

Ранее Федерация биатлона Украины определилась с составом команды А, который будет готовиться к сезону-2022/23.

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