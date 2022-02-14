Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету Олимпийских игр-2022

Финишером "сине-желтых" будет капитан.

Стало известно, кто выступит в мужской эстафете по биатлону от Украины на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Так, от "сине-желтых" выступят: Богдан Цымбал – Артем Прима – Антон Дудченко – Дмитрий Пидручный.

Отметим, что сборная Украины в неизменной четвёрке выступает весь биатлонный сезон, однако впервые будет стартовать именно в таком расположении этапов эстафеты.

"В таком составе в этом сезоне не бежали эстафеты, но знаю спортсменов и выхожу из ситуации, которая нас ждет завтра: будет холодно.

Дмитрий знает, как подождать своего последнего этапа, он находится в хорошей форме. И там нет разницы, будет ли Прима бежать последний или Пидручный. Цимбал хорошо пробежал первый этап в Антхольце на Кубке мира, имеет немного опыта, думаю, что в контакте он может держаться и сражаться. И будет очень важно, как справится со стрельбой. Чтобы закрывал из пяти-шести выстрелов, чтобы мог удержать контакт во второй этап", — сказал тренер мужской команды Юрай Санитра.

Добавим, что в этом сезоне сборная Украины проводила эстафеты по расстановке Прима – Пидручный – Цымбал – Дудченко, а последнюю эстафету: Цымбал – Пидручный – Дудченко – Прима.