Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку Олимпиады-2026

Дмитрий Пидручный / © Associated Press

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на мужскую индивидуальную гонку на Олимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Его старший тренер команды Надежда Белова сообщила в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

От Украины индивидуальную гонку будут бежать Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Согласно квоте, Украина может выставить на индивидуальную гонку четырех биатлонистов. Среди тех, кто вошел в состав "сине-желтых" на Олимпиаду-2026, не будет стартовать Богдан Борковский.

Мужская индивидуальная гонка на Олимпиаде-2026 состоится во вторник, 10 февраля. Начало – в 14:30 по киевскому времени .

Отметим, что в воскресенье, 8 февраля, биатлонная программа Олимпийских игр-2026 открылась смешанной эстафетой, где сборная Украины заняла восьмое место.

Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всегобудет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые борются за награды в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.