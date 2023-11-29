Сборная Украины по биатлону назвала состав на первую мужскую эстафету сезона Кубка мира

Стало известно, кто представит сборную Украины в мужской эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в шведском Эстерсунде.

Как сообщил старший тренер Юрай Санитра в комментарии Суспильне Спорт, за нашу команду будут бежать Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Стартовый этап проведет Тищенко, после чего на дистанцию выйдет Прима, а за ним Лесюк. Финишером "сине-желтых" станет Дудченко.

Отметим, что из шести украинцев, которые сейчас находятся в лагере сборной в Эстерсунде, в состав на эстафету не вошли Богдан Цымбал и Денис Насыко.

Мужская эстафета состоится в четверг, 30 ноября. Начало гонки – в 16:20 по киевскому времени.

Добавим, что накануне сборная Украины по биатлону объявила состав на женскую эстафету в Эстерсунде, которая состоится в среду, 29 ноября, старт – в 16:20 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Эстерсунд-2023: расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Кубок мира по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки на этапе в Эстерсунде