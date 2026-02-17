Сборная Украины по биатлону назвала состав на женскую эстафету Олимпиады-2026

Дарина Чалык / © Associated Press

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на женскую эстафету зимней Олимпиады-2026.

Об этом главный тренер "сине-желтых" Николай Зоц сообщил эксклюзивно Суспільне Спорт.

В женской эстафете за украинскую команду побегут Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарина Чалык.

Женская эстафета на Олимпийских играх-2026 состоится в среду, 18 февраля. Начало – в 15:45 по киевскому времени.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.