Сборная Украины по биатлону назвала состав на женскую эстафету Олимпиады-2026
Женская эстафета на Олимпийских играх-2026 состоится в среду, 18 февраля.
Сборная Украины по биатлону определилась с составом на женскую эстафету зимней Олимпиады-2026.
Об этом главный тренер "сине-желтых" Николай Зоц сообщил эксклюзивно Суспільне Спорт.
В женской эстафете за украинскую команду побегут Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарина Чалык.
Женская эстафета на Олимпийских играх-2026 состоится в среду, 18 февраля. Начало – в 15:45 по киевскому времени.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.